Balão em chamas atinge prédio residencial na Grande São Paulo

Moradores de prédios vizinhos gravaram o momento em que o edifício é atingido; ninguém ficou ferido

Reprodução/Twitter/@tucumamidias4 Moradores gravaram momento em que o balão pegando fogo atinge um prédio



Um balão em chamas caiu sobre um prédio de um condomínio residencial em Arujá, região metropolitana de São Paulo. O caso ocorreu no último sábado, 10. Um vídeo gravado por um morador de um prédio vizinho repercutiu nas redes sociais. Nele, é possível observar o balão pegando fogo atingindo o prédio. Na sequência, foi possível ouvir gritos moradores assustados com o ocorrido. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Assista o vídeo abaixo:

'Fogo no balão': Balão de ar em chamas cai sobre prédio residencial pic.twitter.com/fkT0DvaPni — tucumamidias4 (@tucumamidias4) June 12, 2023

A reportagem da Jovem Pan consultou a Prefeitura de Arujá e não obteve resposta até o momento. A nota será atualizada assim que houver um posicionamento. Um outro caso envolvendo balões ocorreu na mesma região. Neste domingo, 11, a Polícia Ambiental abordou um grupo que soltando balões em Suzano. Ao menos 18 pessoas foram autuadas. A prática é considerada crime ambiental, com pena prevista de 1 até 3 anos de detenção, além de multa.