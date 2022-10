Rodrigo Mussi faz nova cirurgia nos olhos e festeja: ‘por meses, não enxerguei a beleza das coisas’

Ex-bbb sofreu um grave acidente, em São Paulo, há seis meses e teve sequelas na visão

Reprodução/Instagram/rodrigo.mussi Rodrigo Mussi celebrou o resultado da nova cirurgia nos olhos pelas redes sociais



O ex-BBB, Rodrigo Mussi, 36, passou por uma nova cirurgia nos olhos nesta sexta-feira, 30. Por meio das redes sociais, Mussi celebrou o resultado do procedimento cirúrgico. Ele sofreu um grave acidente de carro há seis meses, em São Paulo, e ficou quase um mês internado. O veículo onde estava se chocou com um caminhão na Marginal Pinheiros. O acidente provocou sequelas em sua visão. “Por meses, não enxerguei a beleza das coisas, estive em um deserto que se encerra hoje. Graças à medicina, mais uma vez. Eu nunca parei para pensar como a medicina é nobre. A tecnologia, a capacidade dos profissionais de saúde e os estudos avançados são extremamente importantes para salvar vidas. Isso é transformador”, comentou. Mussi relatou que mesmo com o aumento do grau da lente dos seus óculos ele apresentava dificuldade para enxergar. “Estive todo esse tempo com o grau triplicado nos meus óculos e tentando me acostumar com as lentes. Sou muito grato ao doutor, à medicina e a todos que me ajudaram a acreditar que seria possível voltar a enxergar o mundo como ele é”, celebrou.