Roger Waters anuncia turnê de despedida com seis apresentações no Brasil; veja datas e locais

Com shows entre outubro e novembro, valor dos ingressos vão de R$ 170 a R$ 1.990; vendas serão iniciadas na quarta-feira, 24

EMERSON SANTOS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Show traz cerca de 20 clássicos de Roger Waters e também do período em que esteve no Pink Floyd



O cantor e compositor Roger Waters anunciou nesta segunda-feira, 22, apresentações no Brasil durante sua turnê de despedida ‘This is Not a Drill’. Serão realizadas seis apresentações nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. Os shows ocorrem entre 24 de outubro e 11 de novembro. O ex-membro do Pink Floyd apresentará sucessos da sua carreira solo junto a composições da banda. Na quarta-feira, 24, às 12h, os ingressos para São Paulo, Belo Horizonte e Brasília começam a ser vendidos. Já as demais apresentações terão as vendas liberadas na quinta-feira, 25, a partir de 12h. Os valores variam de acordo com a cidade e vão de R$ 170 a R$ 1.990. As vendas serão realizadas pela plataforma Eventim e bilheterias credenciadas. O show de Brasília está marcado para 24 de outubro, às 21h na Arena BRB Mané Garrincha . Os ingressos custam a partir de R$ 195. Já em 28 de outubro, a apresentação será no Rio de Janeiro, às 21h no Estádio Nilton Santos. O valor do ingresso é a partir de R$ 190 . Em 1º de novembro é a vez de Porto Alegre, que recebe o show no Estádio Beira Rio, às 21h. Os tickets podem ser comprados a partir de R$ 170. A apresentação de Curitiba ocorre em 4 de novembro na Arena da Baixada, às 21h. Ingressos a partir de R$ 245. Belo Horizonte recebe o show em 8 de novembro, às 21h, no Mineirão. Ingressos a partir de R$ 220. A última apresentação ocorre em São Paulo, em 11 de novembro. A apresentação será realizada no Allianz Parque, às 20h. Ingressos a partir de 190.