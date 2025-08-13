Saiba quem é o Pastor filmado de peruca e calcinha fazendo ‘investigação’

Após a polêmica, Eduardo Costa decidiu se pronunciar, e argumentou que a escolha das roupas fazia parte de uma ação pessoal para encontrar um endereço específico

Reprodução/Goiânia Mil Graus O pastor alegou que foi filmado de forma clandestina e que a pessoa responsável pela gravação tentou extorqui-lo



Um vídeo que ganhou destaque nas redes sociais apresenta o pastor Eduardo Costa, de Goiânia, em uma situação inusitada, usando uma peruca loira e uma calcinha azul. Eduardo, que comanda uma congregação e possui cerca de 1,6 mil seguidores no Instagram, confirmou ser a pessoa nas filmagens. Na terça-feira, (12), uma nova gravação foi divulgada, mostrando Eduardo com a mesma peruca e uma calcinha preta. As imagens, que foram registradas na noite de 6 de agosto, mostram o pastor caminhando por uma rua e entrando em um carro branco, o que aumentou ainda mais a curiosidade do público.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após a polêmica, Eduardo decidiu se pronunciar e gravou um vídeo ao lado de sua esposa, Valquíria Costa. Ele explicou que a escolha das roupas fazia parte de uma “investigação pessoal” para encontrar um endereço específico. O pastor alegou que foi filmado de forma clandestina e que a pessoa responsável pela gravação tentou extorqui-lo, exigindo um pagamento para não divulgar o material. Eduardo Costa descreveu a situação como uma tentativa de constrangimento ilegal e uso indevido de sua imagem. No entanto, ele não revelou se tomou alguma medida legal, como registrar um boletim de ocorrência, em relação à extorsão que sofreu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jovem Pan Entretenimento (@jovempanentretenimento)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias