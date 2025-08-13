Jovem Pan > Notícias > Brasil > Motorista reage a tentativa de assalto em trânsito no Brooklin e atira em criminoso

Motorista reage a tentativa de assalto em trânsito no Brooklin e atira em criminoso

Conforme a SSP, a vítima estava em seu carro quando foi abordada pelo suspeito armado em uma motocicleta; durante a ação, conseguiu tomar a arma do criminoso

  • Por Jovem Pan
  • 13/08/2025 12h27 - Atualizado em 13/08/2025 12h28
Reprodução/Instagram/@jovempannews Assalto maluco A moto utilizada pelo criminoso era roubada e foi apreendida

Um homem, de 35 anos, morreu após tentar roubar um motorista, de 27 anos, na tarde dessa terça-feira (12), na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no Brooklin, zona sul de São Paulo. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, o caso foi registrado como roubo e legítima defesa. Conforme a SSP, o motorista estava em seu carro quando foi abordado pelo suspeito armado em uma motocicleta. Durante a ação a vítima conseguiu tomar a arma do criminoso e atirou. “Mesmo ferido, o suspeito fugiu a pé. Posteriormente, ele deu entrada no Hospital Campo Limpo, onde morreu”, disse a pasta.

A moto utilizada pelo criminoso era roubada e foi apreendida. Ainda segundo a investigação, os pertences do autor foram reconhecidos pela vítima. O caso foi registrado como roubo, legítima defesa, homicídio e localização/apreensão de veículo pelo 27° DP (Dr. Ignácio Francisco).

 
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

