Samara Felippo exibe resultado de procedimento estético em glúteos

Nesta quarta-feira (12), a atriz Samara Felippo, 46 anos, mostrou aos seus seguidores nas redes sociais o resultado de um recente procedimento estético realizado em seus glúteos. A atriz publicou uma imagem em que aparece de costas, vestindo um biquíni, à beira de uma piscina. Na legenda, ela escreveu: “Daqui pra melhor, hein?”, e ainda marcou a clínica responsável pela intervenção.

Além disso, Samara deixou no ar que está prestes a viajar para fora do Rio de Janeiro, onde reside. “Tchau, RJ! Já volto!”, comentou, sem revelar o destino de sua viagem. O procedimento para modelar o bumbum foi realizado no dia anterior, e a artista já havia avisado seus fãs sobre a decisão. “Bora turbinar a raba”, postou em uma foto tirada na clínica.

