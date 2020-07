Atriz raramente aparece na mídia e opta por uma vida mais tranquila, longe das redes sociais

Reprodução Um dos trabalhos mais recentes de Sandra Bullock foi o filme "Bird Box" (2018), produzido pela Netflix



A atriz Sandra Bullock completa 56 anos neste domingo, 26. Ela ficou mundialmente conhecida nos anos 90, por estrelar papeis em filmes como “O Demolidor” (1993), “Velocidade Máxima” (1994) e “Da Magia à Sedução” (1998). Um dos trabalhos mais recentes de Sandra Bullock foi o filme “Bird Box” (2018), produzido pela Netflix. O escritor Josh Malerman confirmou, durante uma entrevista ao Inverse, que a plataforma de streaming já começou a desenvolver uma sequência para o longa, que se concentrará no futuro da protagonista.

Ao longo da carreira, Bullock foi premiada com o Critics Choice Award de melhor atriz, Screen Actors Guild para melhor atriz no cinema, Globo de Ouro de melhor atriz em filme dramático, e o Oscar de melhor atriz por seu papel como Leigh Anne Tuohy em “Um Sonho Possível” (2009). Um dos filmes mais famosos que Sandra Bullock protagonizou é “Gravidade” (2013), no qual estrela uma doutora que, em uma missão de conserto ao telescópio Hubble junto com o astronauta Matt Kowalski (George Clooney), é jogada no espaço sideral, e precisa encontrar um meio de sobreviver em meio a um ambiente completamente inóspito para a vida humana.

A atriz raramente aparece na mídia e opta por uma vida mais tranquila, longe das redes sociais. Uma das últimas aparições de Sandra Bullock foi no programa Red Table Talk, de Jada Pinkett Smith, por vídeo chamada. Ela participou com a filha de oito anos, Laila, que normalmente é protegida pela mãe dos olhos da mídia.