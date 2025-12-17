SBT troca especial de Zezé Di Camargo por episódio inédito de Chaves

Por meio de vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o cantor disse que "não queria participar disso"

O SBT exibirá nesta quarta-feira (17) um episódio inédito de Chaves para substituir o especial de Natal é Amor, de Zezé Di Camargo, cancelado após a polêmica envolvendo o cantor. O anúncio foi feito pelas redes sociais da emissora.

“Você pediu e o SBT atendeu! Vai ter Chaves sim! Quarta-feira, após o Programa do Ratinho, você vai conferir um episódio especial nunca exibido na TV aberta!”, informou o canal em publicação por meio de Instagram.

O especial Natal é Amor, gravado por Zezé, foi retirado da programação após o próprio cantor pedir publicamente o cancelamento da exibição porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi convidado para participar da inauguração do SBT News.

Polêmica entre Zezé Di Camargo e SBT

Na segunda-feira (15), Zezé publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que pedia o cancelamento do especial pelo SBT por discordar da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na inauguração do SBT News, na sexta-feira (12).

O especial de Natal é Amor, com Zezé, já estava gravado e contou com participações de outros artistas. Ainda assim, o sertanejo pediu que a emissora reconsiderasse a exibição. “Se vocês puderem fazer um favor para mim: tirem meu especial do ar. Não quero participar disso”, disse.

Sem mencionar nomes diretamente, Zezé fez críticas às filhas de Silvio Santos, fundador da emissora, ao afirmar que decisões recentes estariam em desacordo com os valores defendidos pelo empresário. “Filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe”, declarou.

Em resposta, o SBT divulgou uma carta aberta assinada pela presidente da emissora, Daniela Beyruti. Sem citar o nome do cantor, a emissora afirmou que o lançamento do SBT News está alinhado a um projeto de jornalismo confiável, plural e apartidário.

Na sequência, a emissora informou que a transmissão do especial seria mantida, mas voltou atrás logo em seguida e anunciou seu cancelamento.

Nesta terça (16), Zezé Di Camargo pediu desculpas por usar a expressão “se prostituindo”. No fim de seu vídeo, ele disse: “Acho que vocês estão se prostituindo. Então, não faço parte disso”.

*Com informações de Estadão Conteúdo