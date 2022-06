‘Se Gusttavo Lima votasse no Lula, a mídia estaria passando pano’, afirma Danilo Gentili

‘No Brasil, tudo depende do lado que você está’, opinou o humorista nas redes sociais

Reprodução/Pânico/Reprodução/Instagram/@gusttavolima Gusttavo Lima também se pronunciou sobre divulgação de seu cachê nas redes sociais



O humorista Danilo Gentili se posicionou em suas redes sociais nesta terça- feira, 31, sobre a polêmica envolvendo Gusttavo Lima e o valor cobrado pelo cantor em seus shows. Na última semana, o sertanejo foi questionado após a divulgação do valor de cachê R$ 1,2 milhão, que receberia da Prefeitura de Conceição do Mato Dentro em Minas Gerais. Em texto, Gentili escreveu que artista receberia tratamento diferente caso fosse de esquerda. “Se Gusttavo Lima todo ano tirasse foto apoiando o [Marcelo] Freixo e votasse no Lula, a mídia estaria passando pano”, opinou. “Estaríamos lendo no UOL hoje mesmo: ‘Como o dinheiro de prefeituras em shows gera renda e fomenta a economia local'”. Aqui no Brasil, tudo depende do lado que você está”, disse. Após a repercussão da verba utilizada para pagar o show de Gusttavo Lima, a prefeitura da cidade do interior mineiro cancelou a apresentação do cantor no festival que o receberia.

Além de Conceição do Mato Dentro, o cachê de Gusttavo Lima foi alvo de indagações em outras cidades. O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu um inquérito civil para investigar supostas irregularidades nos gastos com o aniversário da cidade de Magé, onde o sertanejo está entre as atrações. O MP de Roraima também investiga a contratação do cantor para show em São Luiz, cidade com população de 8 mil pessoas, onde cachê foi de R$ 800 mil. O Embaixador se defendeu nas redes sociais, durante pronunciamento em live. “Sou um trabalhador como vocês, como qualquer outro. Pago meus impostos em dia e estou sendo massacrado.”