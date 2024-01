Sequência de ‘O Auto da Compadecida’ ganha data de estreia – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Globo Filmes Fernanda Montenegro como 'Nossa senhora Aparecida' em O Auto da Compadecida em 2000



A sequência de uma das comédias brasileiras mais amadas já tem data. O auto da compadecida vai estrear nos cinemas dia 25 de dezembro deste ano. Selton Mello e Matheus Nachtergaele retornam como a dupla Chicó e João Grilo. A produção é dirigida por Guel Arraes, também responsável pelo primeiro longa.

Governo federal anuncia o programa social Pé de Meia

O Governo federal anunciou nesta sexta o programa social Pé de Meia, que prevê uma bolsa de permanência no ensino médio de R$ 2.000 por mês para 2,5 milhões de alunos de baixa renda.

Prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do ‘ENEM dos concursos’ termina hoje

O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado, o “ENEM dos concursos”, termina hoje. Os candidatos interessados devem apresentar o pedido acompanhado da comprovação dos requisitos necessários pela internet. O valor para cadastro no concurso é de R$ 60 para as vagas de nível médio e R$ 90 para as de nível superior.