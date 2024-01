‘BBB 24’: Fernanda ganha a Prova do Anjo e dá castigo para dois aliados; saiba o motivo

Rodriguinho e Pitel foram escolhidos para o Monstro da semana em estratégia que já havia sido combinada; a niteroiense está livre do paredão e ainda poderá imunizar outra pessoa

Reprodução/Globo Fernanda dá o Castigo do Monstro para Rodriguinho



A participante Fernanda ganhou a Prova do Anjo desta semana no “BBB 24” em uma dinâmica que contou com apenas seis participantes. Além da niteroiense, competiram pelo colar Pitel, Wanessa, Luigi, Raquele e Matteus. A vencedora teve vitória foi dobrada: além de ficar livre do paredão, ela poderá imunizar outra pessoa — a amiga Pitel deve ser a agraciada. Para o Castigo do Monstro, a confeiteira escolheu dos aliados: Pitel e Rodriguinho. “Monstro Cavaleiro e Dragão, um castigo será o cavaleiro e o outro será o dragão. Quando tocar a música, os dois deverão ir para a torre do castelo para defender a princesa. Eles precisam ficar de guarda no local até a música parar. Cada castigo perde 300 estalecas e quem estiver no VIP, vai direto para Xepa”, explicou Fernanda, sob olhares dos “brothers”. Alguns não entenderam por que ela castigou dois amigos, mas a nova anjo do “BBB” explicou que o grupo formado no Quarto Gnomo já havia combinado a fim de garantir maior tempo de tela. A própria Pitel interveio quando foi sugerido que a rival Alane deveria ganhar o Monstro: “Não vai ganhar tempo de tela. Não vai”.