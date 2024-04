Série ‘Peaky Blinders’ vai virar filme com Cillian Murphy

O criador Steven Knight confirma que o vencedor do Oscar 2024 de melhor ator e astro da série vai protagonizar o longa; filmagens estão programadas para começar em setembro

Matt Squire/Netflix /Courtesy Everett Collection Cillian Murphy em 'Peaky Blinders', série de sucesso da Netflix



Preparem-se, fãs da saga “Peaky Blinders”, pois o universo dos Shelbys está prestes a explodir nas telonas! Em uma reviravolta emocionante, o brilhante mestre por trás da série, Steven Knight, revelou detalhes arrebatadores sobre o tão aguardado filme que está por vir. A notícia eletrizante foi confirmada durante uma entrevista exclusiva para o Birmingham World, em que Knight não apenas jogou luz sobre o início das filmagens, mas também garantiu a presença do talentoso Cillian Murphy revivendo seu papel icônico como Tommy Shelby. “Ele [Murphy] definitivamente voltará [para fazer o filme],” anunciou Knight. E a empolgação não para por aí! As filmagens estão programadas para começar em setembro. As ruas de Digbeth estão prestes a ser invadidas por toda a energia frenética e o glamour sombrio que só os Peaky Blinders podem oferecer. Em um cenário ainda mais empolgante, o roteiro do filme já está praticamente finalizado desde dezembro de 2023, deixando os fãs ávidos por mais detalhes sobre as duas histórias que serão exploradas. Rumores emocionantes sugerem que um personagem crucial para o futuro da franquia fará sua aparição, adicionando camadas adicionais de mistério e intriga ao enredo já cativante.

E não podemos esquecer o cenário! Ambientado durante os turbilhões da Segunda Guerra Mundial, o filme promete transportar os espectadores a uma era repleta de perigos, traições e coragem, apenas alguns anos após os eventos que marcaram o encerramento da amada série. Mas, segurem suas emoções, pois a data de estreia ainda é um mistério a ser desvendado. Contudo, com cada detalhe revelado, a expectativa só cresce, prometendo um espetáculo cinematográfico que irá reverberar por gerações. Portanto, preparem-se para uma jornada emocionante de intriga, traição e poder com “Peaky Blinders” nas telonas!