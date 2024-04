Ziraldo será velado neste domingo no Rio

Ziraldo é autor de clássicos como ‘O Menino Maluquinho’, fenômeno editoral brasileiro adaptado para os cinemas, criador da ‘Turma do Pererê’ e um dos fundadores de ‘O Pasquim’

O velório do cartunista Ziraldo acontece neste domingo (7), a partir das 10h, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (Mam Rio), na Avenida Infante Dom Henrique, 85, no Parque do Flamengo. O sepultamento será no Cemitério São João Batista, com entrada pelo portão principal, às 16h30. O cartunista e escritor morreu neste sábado (6), aos 91 anos, em sua casa na Lagoa, no Rio de Janeiro, por volta das 14h30, de causas naturais, segundo informou a família. Nascido em 24 de outubro de 1932 em Caratinga (MG), Ziraldo é autor de clássicos como “O Menino Maluquinho”, fenômeno editorial brasileiro adaptado para os cinemas, um dos fundadores do jornal “O Pasquim”, na década de 1960, e criador da revista em quadrinhos “Turma do Pererê”, a primeira colorida do Brasil.