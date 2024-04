Shakira critica ‘Barbie’ e diz que filme é nocivo para os homens: ‘Meus filhos odiaram’

Cantora colombiana foi criticada nas redes sociais por falas consideradas machistas por alguns fãs

Reprodução/Instagram/@shakira Shakira entrou em polêmica ao criticar o filme "Barbie"



Durante sua entrevista a revista “Allure”, a cantora Shakira deu declarações polêmicas sobre o filme “Barbie”, lançado ano passado. Dirigido por Greta Gerwig, o filme tratou de temáticas relacionadas a masculinidade e feminilidade. “Meus filhos odiaram [o filme] completamente. Eles acharam desvirilizante. E eu concordo, de certa forma. Estou criando dois meninos e quero que eles se sintam também poderosos enquanto respeitam as mulheres”, disse Shakira. “Gosto quando a cultura pop tenta empoderar mulheres sem roubar dos homens a possibilidade de serem homens, de também proteger e prover. Acredito em dar às mulheres todas as ferramentas e a confiança de que podemos fazer tudo sem perder a nossa essência, sem perder a nossa feminilidade. Acho que os homens têm um propósito na sociedade, e as mulheres também têm outro propósito. Nós nos complementamos e esse complemento não deve ser perdido”, continuou. A musa, que lançou no último dia 22 de março o álbum “Las Mujeres Ya no Lloran”, ainda refletiu: “Por que não dividir a carga com pessoas que merecem carregá-la, que têm o dever de carregá-la também?.” O comentário de Shakira gerou diversos comentários nas redes sociais, com muitos fãs apontando que a colombiana reproduziu machismo.

