Veja onde assistir aos filmes vencedores do Oscar 2024

‘Oppenheimer’, que ganhou sete estatuetas, incluindo melhor filme, já está disponíveis em alguns serviços de streaming

Robyn BECK / AFP Cillian Murphy com a estatueta do Oscar



O tapete vermelho estava estendido e as estrelas do cinema brilhavam mais do que nunca no domingo, quando rolou a cerimônia do Oscar 2024! Foi uma noite épica, cheia de glamour e emoção, onde os astros da telona foram reconhecidos pelo seu talento e dedicação. E o prêmio mais cobiçado da noite? Nada mais, nada menos que o de Melhor Filme, que foi para o incrível “Oppenheimer“! Uma obra que cativou corações e mentes, deixando sua marca na história do cinema.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Mas a diversão não para por aí! Se você está louco para assistir a cada um dos filmes que levaram uma estatueta para casa, estamos aqui para te ajudar! Afinal, quem não quer se jogar em uma maratona do Oscar? É possível já encontrar alguns filmes em plataformas de streaming, enquanto ainda há oportunidade de assistir a outros no cinema. Aqui está a lista completa de onde assistir aos filmes vencedores e indicados do Oscar 2024: