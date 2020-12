Silvio Santos comemora 90 anos com a família em festa do pijama

Parte da família teve participação presencial na comemoração caseira, enquanto outros interagiram através de uma videoconferência

Reprodução Instagram PatriciaAbravanel Não é raro que o dono do SBT apareça em trajes exóticos de dormir, normalmente coloridos e repletos de estampas



Silvio Santos comemorou o seu aniversário de 90 anos com uma festa do pijama preparada pela sua família. A filha do dono do STB, Patrícia Abravel, publicou fotos no Instagram em que cerca de dez convidados aparecem com trajes para dormir iguais, com estampas coloridas em um fundo preto. A celebração, que aconteceu em casa, teve direito ainda a docinhos e bexigas coloridas. Outros amigos e parentes participaram da reunião virtualmente, através de uma vídeo conferência. “Quanta vida nesse história! Filhas, irmãos, sobrinhos, netos, bisnetos, genros, “reunidos” celebrando esse paizão! 90 velas no bolo e ele queria apagar 1 por 1!”, brincou a apresentadora. Em outra publicação, ela se declarou a Silvio Santos: “Pai, você inspira, motiva, ensina, encoraja, diverte, ama! Como sou sortuda por nascer sua filha. Como é precioso ter um pai com uma história tão grandiosa, costumarte da es tão simples e valores tão verdadeiros e cheio de amor. Amo muito você e só consigo desejar vida longa com muita saúde e alegria”. Silvio Santos não vai ao SBT gravar seu programa desde o início da pandemia de coronavírus.

*Com Estadão Conteúdo