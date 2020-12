Com pai no hospital por Covid-19, irmão de Márcio Garcia divulga festa para 400 pessoas no réveillon

Marcello Machado é DJ e fez um post nas redes sociais dando detalhes da festa

O DJ Marcello Machado, irmão do apresentador Márcio Garcia, virou assunto nas redes sociais após fazer um post no Facebook dizendo que está organizando uma festa para 400 pessoas no ano novo. “Quem tá animado pra curtir o réveillon aí? Estou preparando uma festa para 400 pessoas no máximo em um espaço aberto que tem mais de 3 mil m² de frente pro canal. O local será a Bella Marina [no Rio de Janeiro]!! Como estou assinando a produção da festa, quem me conhece já sabe o quanto sou perfeccionista. Não haverá venda de ingressos, pois queremos que a festa seja um sucesso, com todos se divertindo e aproveitando ao máximo, por isso, decidimos transformar o valor que seria de entrada em consumação mínima de R$ 200,00 por pessoa, que cada um gasta com o que quiser. E aí, gostaram do formato? Por enquanto os DJs confirmados são: eu e meu amigo Roger”, escreveu Marcello na rede social. Vale ressaltar que Carlos Alberto Tavares Machado, pai do DJ e de Márcio, está internado há quase um mês em estado grave após testar positivo para a Covid-19. O apresentador chegou a postar um vídeo no Instagram, no dia 17 de novembro, pedindo orações para seu pai e dizendo que ele fez “pouco caso” da doença e estava arrependido. Com a polêmica envolvendo o irmão, Márcio chegou a se posicionar nas redes sociais dizendo que o Marcello vai apenas fazer o trabalho dele e pediu respeito.