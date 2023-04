Jornalista Helena de Grammont morre aos 74 anos

Aos 58 anos, a repórter foi diagnosticada com Alzheimer; causa da morte não foi divulgada

Reprodução/Instagram/@lilidegrammont Jornalista Helena de Grammont, que atuou na Globo por mais de uma década, morre aos 74 anos



A jornalista Helena de Grammont morreu em São Paulo, nesta quinta-feira, 27, aos 74 anos. A informação foi confirmada por Liliane Grammont, sobrinha da repórter. “Hoje o céu ganhou a nossa estrela. Muito amor por você Leninha. Tão importante nas conquistas do movimento feminista dos anos 80”, escreveu no Instagram. A causa da morte não foi divulgada. Helena de Grammont, também conhecida como Heleninha pelos colegas de redação, trabalhou na TV Globo por mais de uma década. Ela nasceu em Botucatu, no interior paulista. Na carreira profissional, Helena começou como bancária. Anos depois decidiu seguir os passos do irmão, editor da emissora carioca. Há 16 anos, aos 58 anos, a jornalista foi diagnosticada com Alzheimer. Em relação a vida amorosa, Heleninha se casou duas vezes. Uma delas com o jornalista Odair Redondo e em outra com o comentarista esportivo Juarez Soares. Ela deixa três filhos.