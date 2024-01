Solange Almeida diz que será ‘mãe aos 50’ após Carnaval

Cantora planeja ter seu primeiro filho com o empresário Monilton Moura, com quem é casada desde 2020

A cantora Solange Almeida , de 49 anos, afirmou nesta sexta-feira, 26, que planeja ser mãe novamente e que está se preparando para a chegada do seu quinto filho. A artista congelou seus óvulos há 10 anos. A declaração da cantora foi feita durante sua participação no programa Encontro com Patrícia Poeta. Solange revelou que está fazendo tratamento para engravidar após o Carnaval deste ano. “Se Deus quiser, está tudo encaminhado”, disse. Ela é casada com o empresáriodesde 2020, portanto, este será o primeiro filho do casal. “Todo mundo sabe, eu sempre externei essa coisa de ser mãe. Amo ser mãe. (…) Serei mãe aos 50, estou vivendo um momento incrível”, completou.