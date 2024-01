Rei Charles III passa bem após cirurgia de próstata em Londres

O Palácio de Buckingham informou que o tratamento já estava planejado

GARETH CATTERMOLE / POOL / AFP Rei Charles III assumiu o trono em setembro de 2022, após a morte da Rainha Elizabeth



De acordo com a imprensa britânica, o rei Charles III do Reino Unido passa bem após uma cirurgia de próstata mais cedo nesta sexta-feira, 26, em Londres. O chefe de Estado deu entrada no hospital London Clinic, acompanhado da rainha Camilla, para se submeter a um “tratamento planejado”, segundo comunicou o Palácio de Buckingham. O local é o mesmo no qual Kate Middleton, sua nora, foi operada na semana passada. “Sua Majestade gostaria de agradecer a todos aqueles que enviaram seus votos de boa sorte durante a última semana e está encantado por saber que seu diagnóstico está tendo um impacto positivo na sensibilização dos cidadãos sobre a saúde”, afirmou o Palácio de Buckingham. No dia 17 de janeiro, já havia sido informado que o chefe de Estado seria submetido a tratamento esta semana para um aumento benigno da próstata, sem detalhar a data.

*Com informações da EFE