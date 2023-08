Sucesso em ‘Rainha da Sucata’ e ‘Sai de baixo’, Aracy Balabanian marca história na televisão brasileira

Atriz morreu aos 83 anos nesta segunda-feira, 7, no Rio de Janeiro

Divulgação/Globo Atriz Aracy Balabanian morre aos 83 anos



A atriz Aracy Balabanian, que morreu aos 83 anos nesta segunda-feira, 7, marcou história na dramaturgia televisiva brasileira. A artista, nascida em 22 de fevereiro de 1940, estreou nas telinhas na peça Antígona, montada pela TV Tupi. No entanto, o primeiro destaque dela foi com o papel da personagem Gabriela no programa infantil “Vila Sésamo” em 1973. Em novelas, ela deu vida a personagens marcantes. Uma delas foi a de Cassandra Mathias Savão, que marcou gerações, da humorística série “Sai de baixo” e no filme derivado da produção. Além disso, ela participou de outros trabalhos de sucesso como “Corrida do Ouro” (1974), “Bravo!” (1975), Rainha da Sucata (1990), “A Próxima Vítima” (1995) e “Ti Ti Ti” (2011). Aracy tratava de um câncer no pulmão e estava internada na Clínica São Vicente, localizada no bairro da Gávea, na zona sul da capital carioca. A morte da atriz foi confirmada pela Rede Globo, onde ela fez carreira ao longo das últimas décadas. No entanto, a causa da morte ainda não foi divulgada.