Suplicy ignora pedido de Rita Lee e se justifica nas redes sociais: ‘Vim abraçá-la’

Cantora morreu na última segunda-feira, 8, aos 75 anos; velório da artista acontece no Planetário do Ibirapuera, em São Paulo

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Deputado estadual Eduardo Suplicy vai ao velório da cantora Rita Lee, no Planetário do Ibirapueta



O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) ignorou um pedido da cantora Rita Lee, que morreu na última segunda-feira, 8, aos 75 anos, e se explicou nas redes sociais. Em publicação no Twitter, o político reconheceu que a intérprete de canções como “Lança Perfume”, “Erva Venenosa” e “Agora só falta você” pediu que políticos não comparecessem ao seu velório. “Porque senão [Rita Lee] iria se levantar e até xingar”, escreveu Suplicy, que esteve no Planetário do Parque Ibirapuera nesta quarta-feira, 10, onde ocorre o último adeus à Rainha do Rock Nacional. De fato, em sua autobiografia, a cantora escreveu uma profecia sobre o que aconteceria na ocasião de sua morte e disse que nenhum político iria se atrever a comparecer em seu velório. “Uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum neles e me levantaria do caixão para vaiá-los”, escreveu a artista.

Apesar de ter ignorado o pedido, Eduardo Suplicy disse que Rita a “trataria como um amigo”, sem risco de vaias. “Assim como quando eu fui ao lançamento de seu livro recebi um abraço tão afetuoso, vim abraçá-la hoje”, justificou o político, ao compartilhar uma foto abraçando João Lee, filho de Rita. Na terça, também no Twitter, Suplicy já havia homenageado a cantora, publicando uma foto em que ambos aparecem cantando juntos. “Difícil acreditar que vamos seguir sem a irreverência e o talento de Rita Lee. Uma rainha da música e das artes que tão bem soube nos fazer cantar, dançar e sonhar. Fica a saudade de momentos especiais como esse show em que cantamos juntos. Um abraço aos familiares”, escreveu. Além do político, fãs e famosos também se reúnem para dar o último adeus à rainha do rock nacional, incluindo o jornalista Pedro Bial, o apresentador Serginho Groisman, a apresentadora Xuxa Meneghel e a dançarina Rita Cadillac.

Rita pediu aos politicos que não fossem ao seu velório porque senão iria se levantar e até xingar. Mas tenho certeza de que, no meu caso, me trataria como um amigo. Assim como quando eu fui ao lançamento de seu livro recebi um abraço tão afetuoso, vim abraçá-la hoje. pic.twitter.com/aI0xKqpCVF — Eduardo Suplicy (@esuplicy) May 10, 2023