Esposa de Zé Neto agradece orações e fala sobre estado de saúde do cantor: ‘Livramento’

Natália Toscano afirmou que o músico segue internado, mas está bem: ‘Passou por vários exames’

Reprodução/Instagram/@nataliaftoscano Zé Neto estava em rodovia no interior de Minas Gerais quando sofreu acidente



A esposa do sertanejo Zé Neto informou sobre o estado de saúde do cantor. Natália Toscano afirmou que o músico segue internado, mas está bem. “Obrigada Pai por esse livramento, por me sustentar e cuidar da minha família”, escreveu. “Agradeço a todas as orações e mensagens. O Zé está internado e ficará em observação essa noite. Passou por vários exames no hospital HB em São José do Rio Preto. Teve alguns ferimentos no braço e três costelas fraturadas, mas com a graça do Nosso Senhor Jesus está bem, estável e consciente”, garantiu. Zé Neto estava em seu sítio, no interior de Minas Gerais quando o acidente ocorreu. Ele deixou o imóvel com seu carro, que capotou na BR-153. O cantor tem 33 anos, é natural de São José do Rio Preto e faz parte da dupla sertaneja ao lado de Cristiano desde 2011.