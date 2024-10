Taylor Swift se torna a artista feminina mais rica do mundo

Rihanna, que anteriormente ocupava a primeira posição, possui uma fortuna de US$ 1,4 bilhão de dólares

Reprodução/Instagram/@taylorswift A turnê de Taylor Swift, que tem atraído multidões, está programada para continuar até dezembro



Taylor Swift se tornou a artista musical feminina mais rica do mundo, superando a Rihanna. De acordo com a revista Forbes, sua fortuna é avaliada em US$ 1,6 bilhão, o que equivale a aproximadamente R$ 8,7 bilhões. A cantora já havia se tornado bilionária no ano passado. Este ano, a artista lançou o álbum The Tortured Poets Department, que se destacou ao permanecer 14 semanas consecutivas no topo das paradas de vendas nos Estados Unidos. A turnê de Taylor Swift, que tem atraído multidões, está programada para continuar até dezembro. Rihanna, que anteriormente ocupava a primeira posição, possui uma fortuna de US$ 1,4 bilhão de dólares, cerca de R$ 7,6 bilhões, que se deve principalmente ao sucesso de sua linha de cosméticos, a Fenty Beauty. Jay-Z, no topo da lista que considera ambos os sexos, tem fortuna estimada em 2,5 bilhões de dólares (R$ 13,6 bilhões). A quantia, no entanto, tem diversas origens, desde sua empresa de bebidas alcoólicas, passando por seu catálogo musical e ações em empresas como Über.

