Lula, Tereza Cristina e outras autoridades prestam homenagens à Rita Lee: ‘Jamais será esquecida’

Políticos relembram legado da artista e falam em símbolo de ‘irreverência e genialidade’; rainha do rock morreu na segunda-feira, 8, aos 75 anos

ERNESTO RODRIGUES/ESTADÃO CONTEÚDO Foto de arquivo de 16/04/2011 da cantora e compositora Rita Lee durante show na Virada Cultural



A cantora Rita Lee morreu na noite desta segunda-feira, 8, aos 75 anos. A informação foi confirmada por meio de postagem da família em sua rede social na manhã desta terça-feira. “Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor da sua família, como sempre desejou”, diz comunicado. Considerada um dos maiores nomes da música brasileira, a artista recebe diversas homenagens de autoridades e políticos brasileiros. Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou de Rita como um dos “mais geniais nomes da música brasileira” e exaltou o título de Rainha do Rock Nacional. “O apelido faz jus a sua trajetória”, escreveu o mandatário, que também prestou condolências aos fãs e familiares. “Rita ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia. Não poupava nada nem ninguém com o seu humor e eloquência. Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte. Jamais será esquecida e deixa na música e em livros seu legado para milhões de fãs no mundo inteiro. Meu abraço fraterno aos filhos Beto, João e Antônio, familiares e amigos. Rita, agora falta você.”

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), também enalteceu o legado da artista para os brasileiros e para a música mundial. “Trilha sonora de tantos momentos das nossas vidas”, escreveu o petista no Twitter. A ex-deputada federal Joice Hasselmann (PSDB) também prestou homenagem a Rita Lee: “Tão cedo”, iniciou. “Rita mudou o comportamento no Brasil, quebrou paradigmas, chutou o politicamente correto — e ainda influência gerações. Obrigada, Rita. Você é imortal”, acrescentou. O senador Carlos Portinho (PL) citou a “irreverência e genialidade” como marcas da artista e falou que as músicas que foram a trilha sonora da sua vida. “Obrigado por tudo, Rita! Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores. Vai menina! Lança e nos deixa o seu perfume”, afirmou. Durante audiência no Senado Federal, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, pediu um minuto de silêncio em homenagem à Rita Lee e ao deputado federal David Miranda, que morreu nesta terça-feira, aos 37 anos. “Perdemos uma das maiores artistas do Brasil e um companheiro de lutas”, escreveu a senadora Teresa Leitão, no Twitter, ao compartilhar um vídeo do momento.

Veja abaixo outras manifestações de autoridades brasileiras:

Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, atriz e multiinstrumentista. Uma artista a frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória. Rita ajudou a transformar a… — Lula (@LulaOficial) May 9, 2023

Algumas perdas a gente fica sem saber muito o que falar e agora está acontecendo isso. A notícia da morte da Rita Lee me deixou imensamente triste e me fez pensar no quanto ela fez parte de muitas fases da minha vida. Lembrei do show que vi em Curitiba, na época do álbum Lança… pic.twitter.com/MtPO59uU4I — Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 9, 2023

Hoje, o #Brasil perdeu um ícone do rock brasileiro, Rita Lee, que embalou minha geração e continuou a encantar todos com seu talento e originalidade. A minha preferida:🎶No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema…🎶. Descanse em paz! pic.twitter.com/9kQuWsoyON — Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) May 9, 2023

Dia muito triste em razão da morte de Rita Lee, a nossa rainha do rock, e uma das maiores artistas do Brasil. Seu estilo único deu vida a letras revolucionárias, argutas e irreverentes. — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) May 9, 2023

Dia triste para a cultura do nosso país. O Brasil se despede hoje de Rita Lee, a rainha do rock nacional, aos 75 anos. Rita marcou gerações com sua música, irreverência e luta pela independência feminina. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs da cantora. Viva, Rita Lee! pic.twitter.com/BSp0cZejMJ — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) May 9, 2023

Que manhã triste. Rita Lee mudou a história do rock, influenciou as mais famosas bandas internacionais e levou o nome do Brasil pro mundo durante décadas. Meus sentimentos ao Roberto de Carvalho, aos filhos, amigos e fãs. — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 9, 2023

Hoje é dia de Rock no céu bebê!! 🤘 🎸 “Meu epitáfio será: nunca foi um bom exemplo, mas era gente fina!” Essa era uma de suas frases preferidas! Gente fina soa muito careta pra você Rita Lee. Eu preferia te homenagear com algo como“nunca foi exemplo de hipocrisia, mas é, foi e… — André Janones (@AndreJanonesAdv) May 9, 2023

Perdemos Rita Lee, a rainha do rock brasileiro. Rita é sinônimo de arte, luta e revolução. Agradecemos sua coragem e protagonismo na luta pela liberdade. Meus sinceros sentimentos à família e amigos. Deus os console! pic.twitter.com/o8Bt4SMD8i — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) May 9, 2023

A cena nacional perdeu hoje uma das suas maiores artistas. Rita Lee, um ícone do rock, um furacão de mulher na cultura brasileira, se foi depois de uma luta contra o câncer. Figuras como ela jamais são vencidas. — Humberto Costa (@senadorhumberto) May 9, 2023

A música brasileira perdeu hoje uma de suas maiores estrelas, com o falecimento de Rita Lee, artista à frente de seu tempo, liderança feminina e ícone cultural que representou, como poucos, os sonhos da minha geração e do presidente @LulaOficial. Meus sentimentos aos seus… — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) May 9, 2023

Rita, obrigado. Que legado lindo deixa para todos os brasileiros e para a música mundial. Trilha sonora de tantos momentos das nossas vidas. pic.twitter.com/VZ4tuwqBF9 — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) May 9, 2023

Rita Lee marcou a história da cultura musical brasileira e tornou-se um ícone nacional. Sua partida entristece seus familares, amigos e milhares de fãs. Com lamento, minha solidariedade e da Câmara dos Deputados à família. — Arthur Lira (@ArthurLira_) May 9, 2023

Que dia triste! Hoje também perdemos Rita Lee. A música e a rebeldia da nossa rainha do rock marcaram gerações inteiras. Viva Rita! pic.twitter.com/yyuJHxJ3f4 — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 9, 2023

Que dia triste. Nossa rainha do rock Rita Lee nos deixou na madrugada desta terça. Aos 75 anos, Rita foi uma das maiores cantoras e compositoras da história da Música Popular Brasileira. Foi (e é) referência na luta pela independência e pela liberdade femininas. Defendeu sempre… pic.twitter.com/QqQuFmFoB0 — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) May 9, 2023

Que dia triste! Perdemos Rita Lee, nossa genial Rainha do Rock, ícone da afirmação da mulher, artista à frente de seu tempo. Como fará falta esse talento contagiante! Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos nós, seus fãs. 😭 pic.twitter.com/a2rLQA5c2A — Orlando Silva (@orlandosilva) May 9, 2023

Dia triste com a partida da nossa rainha Rita Lee. Lembrarei sempre da sua irreverência, genialidade e das músicas que foram trilha sonora da minha vida. Obrigado por tudo, Rita! Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores. Vai menina! Lança e nos deixa o seu perfume! pic.twitter.com/KZXdreMxfp — Carlos Portinho (@carlosfportinho) May 9, 2023