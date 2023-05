Ex-deputado federal David Miranda morre aos 37 anos no Rio de Janeiro

Informação foi confirmada pelo jornalista e marido do ex-parlamentar, Glenn Greenwald; Miranda estava internado em UTI há nove meses, enfrentando um quadro de infecção gastrointestinal

Paulo Sergio/Câmara dos Deputados - 26/04/2022 David Miranda completaria 38 anos nesta quarta-feira, 10



O ex-deputado federal David Miranda (PDT-RJ) morreu na manhã desta terça-feira, 9, na cidade do Rio de Janeiro, aos 37 anos. A informação foi confirmada pelo jornalista e marido de Miranda, Glenn Greenwald. O ex-deputado completaria 38 anos nesta quarta-feira, 10. Segundo Greenwald, Miranda morreu “em paz, cercado por nossos filhos, familiares e amigos”. Ele ficou internado por 9 meses na UTI para tratar infecção gastrointestinal, e foi alvo de infecções sucessivas, em um quadro de septicemia. Miranda foi o primeiro homem gay eleito para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, chegando ao posto de deputado federal pelo Estado aos 32 anos. Em sua publicação no Twitter, Glenn também destacou o empenho de Miranda como pai, dizendo que os três filhos do casal são o maior legado do ex-parlamentar. “O maior sonho de David, o que lhe dava maior orgulho e propósito, era ser pai. Ele era o pai mais dedicado e amoroso. Ele me ensinou a ser pai. E nossos meninos verdadeiramente excepcionais – com seu próprio começo de vida difícil – é seu maior legado”, escreveu o jornalista.

A notícia da morte de Miranda gerou grande repercussão nas redes sociais. Diversas figuras públicas se manifestaram. Dentre elas, está o presidente Lula (PT), que mostrou apoio à família do ex-deputado e exaltou sua contribuição. “Um jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais”, escreveu Lula. “Muito jovem e tão do bem, ainda tinha tanto caminho pra trilhar”, escreveu o deputado federal Chico Alencar (PSOL). O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) também usou as redes sociais para lamentar a morte de Miranda. “O Rio e o Brasil perdem um dedicado deputado”, escreveu Paes.

It is with the most profound sadness that I announce the passing away of my husband, @DavidMirandaRio. He would have turned 38 tomorrow. His death, early this morning, came after a 9-month battle in ICU. He died in full peace, surrounded by our children and family and friends. pic.twitter.com/wtRvGyJyGl — Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 9, 2023