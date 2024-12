The Town revela line-up do Dia do Rock: confira

Evento acontecerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e se estenderá por cinco dias, de 6 a 14 de setembro de 2025

O festival The Town revelou os artistas que farão parte do line-up do Dia do Rock, programado para o dia 7 de setembro de 2025. O evento acontecerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e se estenderá por cinco dias, de 6 a 14 de setembro de 2025. No Palco Skyline, os destaques incluem as bandas Green Day e Sex Pistols como headliners. Além deles, o público poderá conferir apresentações de Bruce Dickinson e do grupo Capital Inicial. Já no Palco The One, a programação contará com CPM22, um show inédito de Inocentes e Supla, além de Iggy Pop e Pitty. A cantora Katy Perry será a atração principal do Palco Skyline no dia 14 de setembro, prometendo um espetáculo imperdível para os fãs. A presença de artistas renomados e a diversidade de estilos musicais devem atrair um grande público ao festival. As vendas do The Town Card, que oferece a flexibilidade de escolher a data de participação posteriormente, terão início no dia 20 de fevereiro. Os valores dos ingressos ainda não foram anunciados, mas a expectativa é alta entre os fãs que aguardam ansiosamente por mais informações.

