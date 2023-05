Tina Turner: Entenda o motivo que levou a cantora a mudar de nome

Ex-marido foi responsável pela mudança do nome da artista, que morreu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos

EFE/EPA/STEFFEN SCHMIDT Tina Turner concedeu entrevista à Oprah, em 2013, onde explicou a alteração no nome



Quem foi Anna Mae Bullock? Se sua resposta foi Tina Turner, acertou! A cantora alterou o nome ainda no início de sua carreira, pelo então marido Ilke Turner, que morreu em 2007 vítima de uma overdose de cocaína. A resposta para a pergunta foi dada durante sua participação em um programa da Oprah, em 2013. Ela contou que a alteração ocorreu sem seu consentimento. O episódio aconteceu logo após a artista gravar a música “A Fool In Love”, em 1960. “O problema de Ike era que ele era um músico que sempre quis ser uma estrela. E ele era uma estrela local, mas nunca internacional. Então ele mudou o nome para Ike e o meu para Tina, que era um nome feito por ele. Foi patenteado para que ele pudesse ser meu dono”, explicou a artista, que morreu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos.

O casal se divorciou em 1978 e, em 1981, e revelou que sofria com problemas financeiros por conta do ex-companheiro. No livro “Eu, Tina: a história da minha vida”, ela expôs os abusos que sofria em seu casamento. A artista revelou que era espancada com uma sapateira, até mesmo quando estava grávida. Além disso, ela revela que foi queimada com café quente pelo então marido. Em outro episódio relatado no livro, a cantora conta que foi levada pelo companheiro a um bordel, em Tijuana, no México, na noite do próprio casamento. O consumo de cocaína por parte do companheiro piorava ainda mais nas alterações de humor de Ilker. No livro “Minha História de Amor”, lançado em 2018, a cantora comparou que o sexo com o ex-marido como uma “espécie de estupro”. “Ele usou meu nariz como saco de pancadas tantas vezes que senti o gosto de sangue escorrendo pela garganta enquanto cantava”, revelou Tina, segundo a BBC. Ao lado de Ilker, ela fez as músicas “Proud Mary” e “Mountain High”. Após a separação, em 1978, ela iniciou a carreira solo e continuou fazendo sucesso, conquistando milhares de fãs pelo mundo.