Tina Turner era fã de Ayrton Senna e fez homenagem especial para piloto em show; assista

Cantora americana chamou o brasileiro para subir ao palco e cantou a música ‘The Best’

Reprodução/YouTube/midiaedireitovlog Tina Turner e Ayrton Senna durante show da artista na Austrália



Fã de Ayrton Senna, a cantora americana Tina Turner, considerada a Rainha do Rock ‘n’ Roll, morreu aos 83 anos, nesta quarta-feira, 24, em sua casa, localizada em Küsnacht, na Suíça. Durante um show em 1993, na Austrália, onde encerrava uma turnê no país, a artista visualizou o piloto brasileiro na plateia e o chamou para subir ao palco. Senna havia vencido o GP de Adelaide, e por isso estava no país. Ele estava acompanhado, na época, da namorada Adriane Galisteu. Para expressar a admiração que tinha pelo piloto, Tina cantou a música “The Best” em sua homenagem. A artista, inclusive, disse que estava emocionada. “Quando cantei pela primeira vez Simply The Best [Simplesmente o Melhor], ainda não pensava em Senna, mas pensava numa pessoa obstinada que lutava pela vida, numa pessoa sem erros, perfeita, que não existia. Mas quando pude conhecer Senna pessoalmente, senti na hora que ele personificava Simply The Best. Na segunda vez que o vi, ele estava na platéia vip de um de meus shows. Não resisti. Quando o vi à minha frente, não tive dúvidas. Chamei-o ao palco para que ele cantasse comigo a ‘sua música’. Aquele momento foi mágico, pois eu percebi a sua felicidade”, disse Tina em entrevista a revista “Manchete Histórica – 10 anos sem Ayrton Senna”.