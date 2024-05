Tony Ramos apresenta importante melhora após segunda cirurgia no cérebro

Ator Tony Ramos, de 75 anos, apresentou melhora após segunda cirurgia no cérebro

O ator Tony Ramos, de 75 anos, apresentou uma “importante melhora na evolução do quadro clínico” após passar por uma segunda cirurgia no cérebro. O procedimento foi realizado no último domingo (19) e, de acordo com o Hospital Samaritano Botafogo, o ator encontra-se estável, acordado, lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos. As informações foram confirmadas em boletim médico divulgado nesta segunda-feira (20). Tony Ramos havia passado por uma primeira cirurgia para tratar um sangramento intracraniano na quinta-feira (16). Após apresentar problemas de coagulação que resultaram em novos hematomas intracranianos, o ator precisou passar por uma segunda cirurgia no domingo. No entanto, o hospital informou que ele já estava bem, acordado e respirando sem aparelhos. Uma tomografia de crânio realizada após a cirurgia mostrou uma “significativa melhora” no quadro de saúde de Tony Ramos. Ele recebeu alta do Centro de Terapia Intensiva no sábado (18) e foi transferido para a Unidade Semi-intensiva, com um boletim médico que destacava a “melhora progressiva do quadro”.

O ator, que está em cartaz com o espetáculo “O que só sabemos juntos”, recebeu a visita da atriz Denise Fraga, sua colega de palco, no hospital. Denise relatou que Tony está falando e fazendo piadas após passar pelo procedimento. As apresentações do espetáculo em que os dois atuam juntos foram canceladas nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de maio no teatro Tuca, em São Paulo, devido à situação de saúde de Tony Ramos.

