Filme sobre Amy Winehouse, ‘Back to Black’, estreia nesta quinta nos cinemas brasileiros

Com direção de Sam Taylor-Johnson, o longa aborda a ascensão da cantora e compositora inglesa e tem como pano de fundo o lançamento de seu lendário álbum de estúdio

Ollie Upton/Focus Features A atriz Marisa Abela interpreta Amy Winehouse no filme 'Back to Black', que entra em cartaz nos cinemas brasileiros



O filme “Back to Black”, que conta parte da história por trás do sucesso de Amy Winehouse, estreia nesta quinta-feira (16) nos cinemas brasileiros. Com direção de Sam Taylor-Johnson, o longa da Universal aborda a ascensão da cantora e compositora inglesa, seu conflito com a fama, e tem como pano de fundo a gravação e o lançamento de seu lendário álbum de estúdio, “Back to Black”. A atriz Marisa Abela interpreta Amy, que morreu precocemente aos 27 anos em 2011, em uma performance bastante elogiada pela crítica especializada.

Contado a partir da perspectiva de Amy Winehouse, o filme traz um olhar sem apologias da mulher por trás do fenômeno e retrata, ainda, o relacionamento tumultuado da cantora com Blake Fielder-Civil, que a inspirou a escrever as composições de “Back to Black”. Entre os hits do disco estão “Rehab”, “You Know I’m No Good”, “Tears Dry On Their Own”, além da faixa-título.

