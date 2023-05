Tony Tornado completa 93 anos e ganha festa surpresa nos bastidores de novela

Vídeo compartilhado nas redes sociais neste sábado mostra o ator emocionado com a homenagem

Reprodução/Instagram/@babusantana Tony Morgado ganha homenagem de colegas de elenco pelo aniversário de 93 anos



O ator Tony Tornado ganhou uma festa surpresa de seus colegas de elenco da novela Amor Perfeito, da Rede Globo. Na última sexta-feira, 26, Tony completou 93 anos. O ator ficou bastante emocionado com a surpresa ocorrida no set de filmagens. O vídeo foi compartilhado pelas redes sociais neste sábado, 27. Babu Santana, que atua com Tony Tornado, homenageou o amigo pelo Instagram. “Ele dançava lindamente ao som da sua voz poderosa. Lembro de ficar boquiaberto durante toda sua apresentação e no fim, olhei pra minha mãe encantado, e disse: mãe, eu quero ter um cabelo igual ao do Tony Morgado”, escreveu Babu. Outros colegas de elenco, como Camila Queiroz, Julio Fischer e Elísio Lopes Jr também prestaram homenagens para Tony Morgado.

