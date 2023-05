Barbara Reis celebra protagonismo em ‘Terra e Paixão’: ‘Posso mostrar uma mulher negra plena’

Atriz também falou sobre o que torna suas cenas desafiadoras, como está lidando com o assédio nas ruas e revelou se já está torcendo para sua personagem ficar com Jonatas, Caio ou Daniel

Divulgação/Globo Barbara Reis interpreta a protagonista Aline na novela 'Terra e Paixão'



A estreia na televisão aconteceu em 2016, na novela “Velho Chico”. Logo vieram participações em séries como “Os Dias Eram Assim” e “Impuros”, além de tramas de sucesso como “Éramos Seis” (2019) e “Todas as Flores” (2022), mas é agora, aos 33 anos, que a atriz Barbara Reis vive o auge da sua carreira defendendo sua primeira protagonista. E não é qualquer papel. A artista é destaque de “Terra e Paixão”, novela que ocupa o horário nobre da Globo. “É uma baita responsabilidade. Mas tento driblar o medo pensando que eu trabalhei duro para estar aqui. Muito mesmo. E que os meus trabalhos anteriores foram tão incríveis que me deram base e segurança profissional para encarar esse desafio e me sentir totalmente pronta”, comentou Barbara, que já começou a ser parada nas ruas, em entrevista à Jovem Pan. “Está delicioso todo o frisson e reconhecimento. As pessoas estão sendo muito carinhosas e receptivas com a Aline [personagem dela]. Isso me dá a sensação de dever cumprido, mas sei que ainda tenho uma longa estrada pela frente.”

O protagonismo da atriz em uma novela das 21h também se torna ainda mais especial porque colabora para um marco na TV brasileira, visto que essa é a primeira vez que as três principais novelas da Globo possuem protagonistas negros – Diogo Almeida em “Amor Perfeito”, Sheron Menezzes em “Vai na Fé” e Barbara em “Terra e Paixão”. “Na dramaturgia, é preciso que esse rompimento se dê no fluxo contínuo, com cada vez mais histórias, personagens e experiências, para que o público veja a mulher e o homem negro em lugares protagônicos”, declarou a intérprete de Aline, que também celebrou o perfil da sua personagem. “Mostrar a força da Aline é mostrar a força das mulheres negras, mas não só que somos apenas fortes e resistimos, mas uma força humanizada, uma força que também sofre e tem fragilidades. Posso mostrar não só a mulher negra guerreira, mas uma mulher negra plena, em sua dimensão humana, múltipla, que tem fragilidades, sonhos, sutilezas e leveza.”

Desafio nas gravações

Na trama de Walcyr Carrasco, Aline é uma professora que decide se tornar produtora agrícola após seu marido ser assassinado em uma tentativa de invasão de terras. Buscando justiça, ela bate de frente com o maior produtor rural da região, Antônio La Selva, vilão vivido por Tony Ramos, que é casado com Irene, interpretada por Gloria Pires. “A Aline vive um verdadeiro carrossel de emoções, ela vai do zero ao 100 muito rapidamente. São efêmeros momentos de alegria para logo em seguida ela tomar uma rasteira da vida. É desafiador para mim gravar esses momentos no dia a dia, já que não filmamos de forma cronológica”, comentou. Com um ritmo de gravações frenético, a artista revelou como tem estudado suas cenas. “Gravo as minhas falas e depois coloco para escutar. Então, tudo o que faço no dia a dia fico com os fones de ouvido e decorando o texto certinho.” Vale ressaltar que o autor da novela global é conhecido por não gostar de “cacos” (falas improvisadas) no seu texto.

A dedicação da atriz também se deve ao fato de estar dividindo cena com grandes nomes da teledramaturgia brasileira e não querer fazer feio. Barbara definiu Tony, Gloria e Susana Vieira como “o ouro do audiovisual” e afirmou que está honrada de tê-los como seus colegas de trabalho. Voltando à trama, além da luta por terras, Aline vive um conflito amoroso, no qual é disputada por Jonatas (Paulo Lessa), primo do seu marido que se torna um fiel amigo, e pelos irmãos Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), filhos de Antônio. Questionada pela Jovem Pan sobre para quem vai sua torcida, Barbara disse que ainda não sabe responder. “Confesso que eu fico dividida. E é difícil imaginar para que norte essa história poderá apontar. Os três pretendentes da Aline nutrem sentimentos verdadeiros por ela, mas torço por aquele que está 100% ao lado dela”, respondeu a atriz.