Trailer de ‘Meu Malvado Favorito 4’ apresenta novo personagem – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Espaço entre segundo e terceiro filme da franquia será preenchido por longa dos Minions O anti-herói Gru e suas filhas



Foi divulgado o trailer de “Meu malvado favorito 4” que chega aos cinemas dia 3 de junho deste ano. O trailer apresenta um novo personagem, o Gru Jr, o mais novo filho do anti-herói Gru. Em 2017 a animação foi grande sucesso de bilheteria, ultrapassando a marca de R$4,92 bilhões em todo o mundo.

Presidente do PL se reuniu com Ricardo Nunes

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se reuniu com Ricardo Nunes, atual prefeito da capital paulista e candidato à reeleição para tratar sobre a escolha do possível vice-prefeito para compor a chapa nas eleições. Entre os cotados, Valdemar indicou o nome do Coronel Mello Araújo como “muito bem aceito” para concorrer ao lado de Nunes à Prefeitura.

Morre aos 84 anos o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães

Morreu nesta segunda aos 84 anos, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Ele foi Ministro Chefe de Assuntos Estratégicos entre 2009 e 2010, no governo Lula. Entre 2003 e 2009 foi secretário-geral do Itamaraty e cônsul do Brasil em Boston entre 1968 e 1972.

CBF define local e muda data da Supercopa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou que a decisão da supercopa do Brasil, entre Palmeiras e São Paulo será realizada no dia 4 de fevereiro, às 16h, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Inicialmente, a final aconteceria no sábado. A mudança na data ocorreu a pedido da TV Globo, que transmitirá o clássico paulista.