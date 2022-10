Após ausência no ‘Domingão’, Lívia Andrade esclarece se foi demitida da Globo

Apresentadora explicou que não participou do programa, pois estava viajando

Reprodução/Instagram/liviaandradereal Lívia Andrade foi contratada pela Globo após convite de Luciano Huck



A ausência da apresentadora Lívia Andrade no “Domingão com Huck” do último domingo, 2, não passou despercebida e gerou rumores de que a artista foi demitida após menos de dois meses de casa. Nas redes sociais, a ex-contratada do SBT postou stories no aeroporto e declarou: “Acabei de chegar por isso que eu não estou no ‘Domingão’, não consegui voltar a tempo, mas logo mais a gente vai se ver”. Lívia estava na França participando do evento de moda Paris Fashion Week. Além de negar a demissão, a apresentadora revelou que seguirá como contratada da Globo em 2023. “Vocês ainda não aprenderam que não dá para acreditar em tudo que dizem por aí?”, questionou a artista. “Estou aqui com essa cara de pão amanhecido, de horas e horas de voo, conexões e etc. só para tirar a dúvida de vocês, que eu sei que vocês ficam preocupados e querem saber. Enfim, está tudo certo. Para quem não gostou da informação de que está tudo bem e que 2023 continuamos aí, comprem suas caixas de lencinhos porque o choro é livre.” Lívia foi contratada pela Globo em agosto deste ano, após receber um convite de Luciano Huck para participar do quadro “Acredite em Quem Quiser” no seu programa dominical.