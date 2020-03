Novo ‘007’ tem estreia adiada por medo de surto de coronavírus

Os produtores de “007 – Sem Tempo Para Morrer” informaram, nesta quarta-feira (4), que o filme teve sua estreia adiada em sete meses por conta do surto de coronavírus ao redor do mundo.

Inicialmente, o longa estava previsto para chegar aos cinemas em abril, com lançamento oficial em Londres no fim de março. Agora, a nova data de estreia é 12 de novembro. Nos Estados Unidos, o filme entra em cartaz a partir do dia 25 de novembro.

“A MGM, Universal e os produtores de ‘Bond’, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, anunciam hoje que, após consideração cuidadosa e avaliação do mercado internacional de cinema, a data de lançamento de ‘Sem Tempo Para Morrer’ foi adiada para novembro de 2020”, diz a publicação nas redes oficiais do filme.

Segundo o site Hollywood Reporter, a produção do novo “007” já havia cancelado a turnê promocional pela China, Coreia do Sul e Japão após os primeiros casos de coronavírus.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd

— James Bond (@007) March 4, 2020