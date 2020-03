‘007: Sem Tempo Para Morrer’: Prévia mostra Bond e personagem de Lashana Lynch

Reprodução "007: Sem Tempo Para Morrer" estreia em 9 de abril



Em nova prévia postada no Twitter, “007: Sem Tempo Para Morrer” mostra rivalidade entre Nomi (Lashana Lynch) e James Bond (Daniel Craig). Muito foi especulado sobre uma suposta agente 007 mulher, que seria a personagem de Lashana, para assumir a franquia.

No clipe, faz uma ameaça a Bond, e pede para que ele fique fora do seu caminho, já que ficou muito tempo afastado da atividade de espionagem.

A trama se passará cinco anos após os eventos do último filme, mostrando Bond curtindo uma vida pacata na Jamaica. No entanto, de acordo com a sinopse, “sua paz dura pouco quando seu amigo Felix Leiter da CIA o procura pedindo ajuda. A missão é resgatar um cientista sequestrado, mas ela acaba se tornando mais perigosa do que o previsto, com James encontrando um vilão misterioso munido de uma perigosa nova tecnologia.”

A estreia do último longa com Daniel Craig no papel principal está prevista para o dia 9 de abril.

Enquanto isso, a música-tema já foi lançada, na voz de Billie Eilish, a cantora mais jovem a emprestar sua voz para a trilha do agente mais famoso do mundo.