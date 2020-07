5 séries indicadas ao Emmy para assistir no final de semana

Entrega dos prêmios acontece em 20 de setembro e será remota

Divulgação/ HBO Disponível na HBO Go, 'Watchmen' foi indicada a 26 categorias do Emmy



O Emmy anunciou na última terça-feira, 28, os indicados para a edição de 2020. A pandemia de coronavírus refletiu não só na cerimônia de premiação, que será realizada remotamente em 20 de setembro, mas também nos nomeados ao prêmio, que elegeu muitas séries produzidas por plataformas de streaming. Aproveite o fim de semana para ficar em dia com algumas das produções que concorrem ao prêmio:

Watchmen, HBO Go

Watchmen lidera as indicações ao Emmy 2020, concorrendo em 26 categorias. A série é inspirada na HQ homônima de Alan Moore e Dave Gibbons, mas se passa 34 anos após a história original, em uma realidade alternativa pautada pelas tensões raciais. Nos Estados Unidos, um grupo de supremacistas brancos chamados Sétima Kavalaria declara guerra contra as minorias, matando todos aqueles que entrarem em seu caminho. Para combatê-los, a polícia se inspira no grupo de vigilantes protagonistas dos quadrinhos, e sai às ruas vestindo máscaras, protegendo sua identidade.

Little Fires Everywhere, Amazon Prime

Reese Witherspoon, que marcou presença nas últimas edições do Emmy com a aclamada série Big Little Lies, volta a interpretar uma mãe “perfeita” em Little Fires Everywhere. Partindo de um incêndio que destrói a casa da personagem enquanto ela estava dentro, a trama volta um ano no passado a fim de revelar, capítulo a capítulo, os acontecimentos que levaram à ruína não só a casa, mas a imagem imaculada da família de Reese — entre eles a chegada da artista Mia Warren e sua filha, Pearl, à cidade.

Nada Ortodoxa, Netflix

Nada Ortodoxa conta a história de Etsy Shapiro, uma jovem criada em uma comunidade judaica ultraortodoxa em Nova York. Frente a um casamento arranjado, a menina foge para a Alemanha em busca de uma alternativa a sua realidade. Irreverente, a série é baseada na autobiografia de Deborah Fieldman, mas mistura realidade com ficção para traçar a narrativa da série.

Insecure, HBO Go

Issa Rae começou sua carreira no YouTube, com a série The Missadventures of an Akward Black Girl. Cinco anos mais tarde, a atriz, produtora e diretora conseguiu levar a trama de uma mulher bem sucedida na casa dos 30 anos que luta contra a pressão da sociedade para casar e ter filhos para a HBO, e tem chamado bastante a atenção do público, especialmente após contra todas as expectativas, Donald Trump curtir um tweet da atriz sobre racismo.

Disque Amiga Para Matar, Netflix

Fugindo das séries dramáticas, Disque Amiga Para Matar é, apesar do título, uma comédia sobre duas mulheres que se conhecem em um grupo de apoio para pessoas de luto e enquanto investigam a morte do marido de uma delas, acabam se envolvendo em uma estranha trama policial.