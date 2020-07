Emmy 2020 terá cerimônia virtual com atores em casa e sem exigência de trajes de gala

Organizadores enviaram carta a indicados informando que não haverá evento presencial neste ano por causa de pandemia

Divulgação Entrega do Emmy 2020 será em 20 de setembro



A organização do Emmy confirmou nesta quarta-feira (29) que a cerimônia de entrega de 2020 será realizada de maneira virtual devido à pandemia do novo coronavírus. A revista Variety divulgou uma carta que os representantes do evento enviaram aos indicados e na qual certificaram que a cerimônia em 20 de setembro será realizada remotamente.

“Como você provavelmente adivinhou, não vamos lhe pedir que venha ao Microsoft Theatre, no centro de Los Angeles [onde o Emmy foi realizado nos últimos anos]. Este ano, será também a maior noite da indústria televisiva, mas seremos nós que iremos até vocês”, afirma a correspondência, assinada pelos produtores da cerimônia e pelo anfitrião, Jimmy Kimmel. Os candidatos poderão estar acompanhados por quem quiserem, serão registrados em sua casa ou local de escolha, e também terão maior liberdade para se vestir do que em uma cerimônia tradicional, com um tapete vermelho.

A temporada de prêmios de Hollywood, que geralmente vai de janeiro até o início de março, já foi afetada pela crise do coronavírus e terá que ser mais tarde do que o habitual em 2021. O Globo de Ouro, que abre o calendário, será realizado no dia 28 de fevereiro; e o Oscar, que marca o encerramento, acontecerá no dia 25 de abril.

A confirmação de que a 72ª edição do Emmy será virtual chega um dia após o anúncio das indicações, lideradas pela minissérie “Watchmen” com 26 nomeações. “The Handmaid’s Tale”, “The Crown”, “Killing Eve”, “The Mandalorian”, “Better Call Saul”, “Ozark”, “Stranger Things” e “Sucession” disputarão o cobiçado prêmio de melhor série dramática. Na categoria de melhor série de comédia, os concorrentes são “Segura a Onda”, “Disque Amiga para Matar”, “The Good Place”, “Insecure”, “O Método Kominsky”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Schitt’s Creek” e “What We Do in the Shadows”. “Watchmen” parte como favorita entre as minisséries, tendo como concorrentes “Little Fires Everywhere”, “Mrs. America”, “Inacreditável” e “Nada Ortodoxa”.

*Com EFE