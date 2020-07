‘A Barraca do Beijo’ terá um terceiro filme; confira teaser

Longa foi gravado em paralelo à segunda parte da franquia, que estreou na última sexta-feira, 24

Marcos Cruz/Netflix Terceiro filme da franquia está previsto para estrear em 2021



A comédia romântica da Netflix A Barraca do Beijo ganhará um um terceiro filme, previsto para estrear em 2021. Os atores Joey King e Joel Courtney anunciaram a sequência neste domingo, 26, durante uma live no canal da plataforma de streaming no YouTube. Segundo eles, as filmagens do longa aconteceram na África do Sul junto as do segundo filme da franquia, que estreou na última sexta-feira, 24 de julho.

“É verdade!”, confirmou Joey King durante o evento. “Eu gostaria de agradecer aos nossos fãs por todo amor e apoio por essa incrível franquia. A explosão de carinho foi enorme tanto no primeiro, quanto no segundo filme, e é por causa de vocês que isso tudo está acontecendo”, disse a atriz, atribuindo a produção do terceiro longa aos fãs.

A Barraca do Beijo é baseada nos livros homônimos de Beth Reekles, e acompanham a vida de Elle Evans, interpretada por King, durante o Ensino Médio. Nos dois primeiros capítulos da saga, ela vive um triângulo amoroso entre seu melhor amigo, Lee Flynn, personagem de Joel Courtney, e seu irmão, o atleta Noah, vivido pelo ator Jacob Elordi. No terceiro filme, a protagonista terá de escolher se seguirá um dos dois irmãos para Harvard, junto ao namorado, na Universidade de Berkeley, onde o amigo está matriculado, ou se seguirá um caminho independente. Confira abaixo as primeiras imagens do longa: