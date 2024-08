‘A Casa do Dragão’ chegará ao fim em sua quarta temporada 

Showrunner da série confirmou a informação em entrevista; nova temporada só vai começar a sair do papel em 2025

Reprodução/Max Emma D'arcy interpreta Rhaenyra Targaryen na série "A Casa do Dragão"



A segunda temporada mal acabou, mas novas informações sobre “A Casa do Dragão” já foram atualizadas. Após um final que dividiu opiniões, já que muitos afirmaram que o oitavo episódio foi morno, a Variety confirmou que a série irá terminar na quarta temporada. Segundo Ryan Condal, showrunner da produção, que confirmou a informação, a nova temporada só vai começar a sair do papel em 2025, mas ele não revelou se irá manter o padrão de oito episódios. “Ainda não conversei com a HBO sobre isso, mas confirmo que o ritmo da trama e do peso dramático seguirão os mesmo da segunda temporada”, disse. Todos os episódios da primeira e segunda temporada de “A Casa do Dragão” já estão disponíveis na Max.