‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’: spin-off de ‘Game of Thrones’ ganha teaser

A série chega ao streaming em 2025; ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’ se passa quase um século antes de GOT e vai contar a história de Sor Duncan (Peter Claffey), conhecido como O Alto, e seu escudeiro, Egg

Divulgação/Max Série 'O Cavaleiro dos Sete Reinos' é escrita e produzida por George R. R. Martin e Ira Parker



O universo de “Game of Thrones” não para de expandir e sua próxima série derivada ganhou um teaser completo. Escrita e produzida por George R. R. Martin e Ira Parker, que também assina a produção de “Casa do Dragão”, “O Cavaleiro dos Sete Reinos” se passa quase um século antes de GOT e vai contar a história de Sor Duncan (Peter Claffey), conhecido como O Alto, e seu escudeiro, Egg.

A trama mostra um outro lado das crônicas de Gelo e Fogo e a conexão de Dunk e seu parceiro Egg, que percorrem os reinos procurando trabalhos e oportunidades, promete cativar a audiência. No enredo da novela, vários personagens da dinastia Targaryen, que estava vivendo seu auge durante os acontecimentos da série, passarão pelo arco dos protagonistas. A previsão de estreia é para 2025.

