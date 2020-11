A Fazenda 12: Juliano, Biel, Mateus e Tays estão na roça

Prova do Fazendeiro de amanhã será entre Biel, Mateus e Tays; Juliano já está na roça de quinta-feira

Reprodução/ Twitter Juliano, Biel, Mateus e Tays estão na roça



Na noite desta terça-feira, 03, rolou a votação para a Roça na A Fazenda 12. O primeiro indicado da noite foi Juliano Ceglia, levado para a roça pela Fazendeira Jake. O apresentador aceitou bem o voto e disse que precisava disso para ganhar “incentivo” no jogo. A casa indicou Biel com seis votos, destaques para os votos de Raissa e Jojo Todynho que tiveram discussões. Com a chama vermelha, Lucas Selfie escolheu Mateus Carrieri para integrar a roça. O último indicado para a roça foi Tays Reis, escolhida pelo jogo do resta um. Lipe e Selfie ficaram de fora das escolhas por terem o poder da imunidade das chamas vermelha e verde. Lidi também foi tirada da votação por Lipe. Na prova desta quarta-feira, 05, Juliano está vetado de participar e os outros três peões participarão da prova do Fazendeir0. O vencedor se livra da eliminação e ainda ganha imunidade na próxima semana.

FOGO NO FENO! Raissa vota em Biel e diz que ele quebrou regras na #RoçaAFazenda passada 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/sVN6EpFhWD — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020