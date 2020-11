Manu Gavassi divulga que é a nova contratada da Netflix em vídeo cheio de ironia

Cantora postou um vídeo confirmando a contratação e falando do novo projeto

Reprodução/Instagram/manugavassi Manu Gavassi é a nova contratada da Netflix



A cantora Manu Gavassi anunciou nesta terça-feira, 3, que é a nova contratada da Netflix. Em um vídeo postado no Instagram, a ex-BBB confirmou a informação e, de forma irônica, falou sobre o fato da informação ter vazado na mídia. Ela está trabalhando em uma série original que será produzida pela plataforma de streaming e tem como nome provisório “Condom Ladies”. “Eu tinha um plano [de divulgação] e ele era caro, finalmente eu ia sair desse fundo branco, vermelho, e alçar voos maiores rumo ao estrelato. Não estou falando de grua, estou falando de helicópteros, caterings veganos, estou falando de Millie Bobby Brown participando, testes de Covid caríssimos”, declarou.

Manu Gavassi brincou sobre o título da produção. “O que me irrita é o nome fictício dessa série é ter uma camisinha, condom, no singular, para várias ladies, sabe? Temos mulheres, mas apenas uma camisinha. O que elas vão fazer? Duelar até a morte para ver quem tem a sorte de fazer sexo seguro?”, questionou. A cantora também falou do rumores do seu novo projeto ser uma série teen.

“Me respeitem, eu tenho quase 30 anos de idade, eu não sou uma menina idiota que só usa roupas coloridas, com sombras coloridas combinando, síndrome de Peter Pan e parece muitas vezes uma criança de um metro e meio de altura. Eu sou uma mulher, uma mulher bem resolvida, uma mulher independente, uma mulher que vai descobrir quem vazou as informações do meu trabalho todas erradas, destruindo meu sonho de ter um vídeo de contratação mais legal que o do Bruno Gagliasso. Uma mulher madura que sabe lidar com os imprevistos da vida”, finalizou a ex-BBB.