‘A Fazenda 12’: Mateus Carrieri é eliminado com 20,02% dos votos

Jojo Todynho foi salva com 52% dos votos e Lidi Lisboa teve 27%

Reprodução

O sábado foi de eliminações em A Fazenda 12. Faltando poucos dias para a final do reality show, uma roça extra foi formada com Jojo Todynho, Mateus Carrieri e Lidi Lisboa e veio cheia de emoção. Em nova dinâmica para pedir votos, os peões precisaram escolher um amigo para fazer o discurso de defesa. Jojo escolheu Stéfani, Mateus preferiu Biel e Lidi pediu a ajuda de Lipe. A defesa da ex-participante do ‘De Férias com o Ex’ funcionou e Jojo (52,45%) foi a primeira a ser salva da roça. Lidi (27,52%) também foi salva e Mateus Carrieri foi o eliminado da noite, com 20,02% dos votos totais.