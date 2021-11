‘A Fazenda 13’: Erasmo revolta público ao sugerir atirar em gays que transam no Parque Ibirapuera

Influencer fitness sugeriu usar armas de paintball para conter homossexuais que praticam atos sexuais no local público

Reprodução/Record/18.10.2021 Erasmo Viana está sendo acusado de homofobia e de incitar violência



Erasmo Viana, de “A Fazenda 13”, causou revolta nos internautas após afirmar que atiraria com armas de paintball em gays que transam no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Gui Araújo estava contando aos peões sobre as suas caminhadas quando citou o parque paulistano. “Vocês conhecem o Ibirapuera? Em dezembro ele fica aberto até a meia-noite por causa do natal, tem a árvore lá no meio. Direto eu ia 22h30, chegava lá 23h e fica correndo”, contou o ex-De Férias com o Ex. Erasmo, então, aproveitou para relatar a sua experiência. “O problema do ‘Ibira’ à noite é que é um motel a céu aberto”, descreveu o modelo, que afirmou ter relato o problema ao ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas. “Os gays, cara, eles vão… E outra, quem treina lá, como eu corro todo dia de manhã lá, às vezes, os papéis melados no chão, de bosta, de camisinha”, seguiu. “No outro dia, quem vai correr pega toda a rebarba”, completou o ex-marido da influencer Gabriela Pugliesi.

Para ele, a solução seria atirar nos homossexuais que praticam sexo no parque. “Um dia vou pegar uma arma de paintball e vou lá com os caras e sair à noite soltando o pau”, sugeriu o peão. A fala foi vista como homofóbica pelos telespectadores. “O que Erasmo acabou de falar sobre os gays não somente é típico de homofóbico, é também similar ao que os assassinos pensam. Falar de pegar arma pra atirar nos gays? Como pode isso?”, escreveu um internauta. “Engraçado, se no caso fossem os héteros? Qual seria a opinião?”, questionou outro. “Única coisa de positivo neste vídeo são todos se cuidando usando camisinha. Erasmo como você pode afirmar que só era gay que se divertia no parque? Fora, homofóbico e agressivo”, publicou uma terceira.