‘A Fazenda 13’: Rico promete expor relação de Sthe e Dynho: ‘São casados’

Casal chamou atenção dos internautas depois que o dançarino convidou a amiga para dormir com ele na noite de quarta-feira, 1º

Reprodução/Record TV Dynho e Sthe prometeram se vingar de Rico após o fazendeiro acordar os peões com 'panelaço'; fazendeiro prometeu expor os dois no ao vivo



Dynho Alves e Sthe declararam guerra contra Rico Melquiades após o fazendeiro acordar os peões de “A Fazenda 13” com um “panelaço” na manhã desta quinta-feira, 2. “Deixa ele provar do próprio veneno dele. Eu não vou parar, não, vai ser a semana toda assim”, afirmou o dançarino à influenciadora digital. Após a ameaça de Dynho, Rico prometeu expor a relação dos dois. “Eles falaram que vão causar um inferno na minha vida, que é para eu aguentar agora. Querendo aparecer, né? Se eles fazerem inferno, eu vou fazer também”, afirmou o ex-De Férias com o Ex para Aline Mineiro, que tentou dissuadir o amigo, afirmando que ninguém mais tem psicológico para brigar.

“A Sthefane, ela que se prepare, porque no ao vivo eu vou torrar ela. Está se alisando com o Dynho, mulher casada”, alfinetou o humorista. “Vai voltar nisso? É pesado”, apontou a atriz. Rico rebateu: “Pesado, mas é verdade! Ela tem que se colocar no lugar dela de casada. Ela e Dynho são casados”, criticou o fazendeiro da semana. O casal chamou atenção dos internautas depois que Dynho convidou a amiga para dormir com ele na noite de quarta-feira, 1º. A influencer não aceitou, mas o vídeo acabou viralizando nas redes sociais. Dynho é casado com MC Mirella, enquanto Sthe é noiva de Victor Igoh.