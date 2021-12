A Fazenda 13: Rico cumpre promessa como Fazendeiro e acorda peões com ‘panelaço’

‘Novo despertador’ não agradou Dynho Alves, que desabafou sobre a situação com Sthe; apenas os moradores da baia não foram acordados com o barulho

Reprodução/Record TV Assim que venceu a Prova do Fazendeiro, Rico prometeu que acordaria os peões com o 'panelaço'



Após vencer a Prova do Fazendeiro na noite de quarta-feira, 1º, Rico Melquiades prometeu acordar os peões de “A Fazenda 13” de uma maneira diferente. Por volta das 7 da manhã desta quinta-feira, 2, os participantes despertaram com um “panelaço” promovido pelo humorista. “Vai, vamos levantar que hoje é um fazendeiro diferente. Vamos! Querem ganhar R$ 1,5 milhão fácil? Não vai ganhar, não. Levanta gente, vamos! Vamos que hoje é daquele jeito”, anunciava Rico enquanto batia duas tampas de panela. “Pegou o VT logo cedo, hein?”, disparou MC Gui.

Dynho Alves também não gostou nada da forma como foi levantado pelo fazendeiro e desabafou com Sthe. “Ninguém mandou ele fazer isso. Errado eu não estou. Vai ter que aguentar a brincadeira agora também. Vai ter que aguentar firme”, afirmou o dançarino. “Não gosta de VTzinho? Não gosta de palhaçada?”, questionou a influenciadora digital sobre o ex-De Férias com o Ex. “Deixa ele provar do próprio veneno dele. Eu não vou para, não, vai ser a semana toda assim”, prometeu Dynho. Apenas os moradores da Baia se livraram do susto.