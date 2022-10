‘A Fazenda 14’: Alex, Deborah, Tiago e Rosiane estão na roça

Alex, Tiago e Rosiane disputarão a prova do fazendeiro nesta quarta-feira para tentar se livrar da roça

Reprodução A terceira roça de A Fazenda 14 está formada



A terceira roça da Fazenda 14 está montada. Nesta terça-feira, 04, o reality show teve uma votação para definir o próximo eliminado da casa. O fazendeiro da semana, Vini Buttel, votou em Alex como o primeiro roceiro da noite. Pela casa, a votação foi apertada e o mais votado foi Tiago Ramos – contando com um voto de peso dois de Iran que desempatou com Shay. O jogador puxou Deborah Albuquerque da Baia. No ‘Resta Um’, Rosiane Pinheiro sobrou e foi para a roça, pela segunda vez consecutiva. Como é de praxe, Rosi pôde bloquear uma pessoa da prova e escolheu Deborah. Com isso, Rosiane, Tiago e Alex farão a prova do fazendeiro nesta quarta-feira, 5.