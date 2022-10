Cantora Giulia Be é internada no Rio de Janeiro após sentir fortes dores

Artista não quis revelar nas redes sociais o motivo da internação; segundo ela, as dores estão recorrentes e exames estão sendo feitos

Reprodução/ Instagram Cantora, de 23 anos, está trabalhando em seu novo álbum de estúdio



A cantora Giulia Be, de 23 anos, foi internada nesta terça-feira, 04, no Rio de Janeiro depois de sofrer fortes dores. Ela utilizou as redes sociais para explicar aos fãs que não estava gravando as músicas de seu novo trabalho por estar no Hospital. Giulia não especificou o que a levou à internação, mas se mostrou muito frustrada com a situação. “Fui para a emergência com a mesma for que eu estava na semana passada. Confesso que estou bem triste com tudo isso, não sei mais disfarçar”, disse em um storie no Instagram. “Não posso entrar muito nos detalhes, mas estou sendo medicada e estimamos que em breve eu esteja bem de verdade .. mais testes estão sendo feitos e mais tarde vou aparecer aqui pra falar com vocês”, acrescentou. Na semana passada, Giulia Be lançou “Desficava”, seu novo single (ouça abaixo). Em novembro de 2021, a cantora foi internada após desmaiar e bater a cabeça. Na ocasião ela revelou ter sido diagnosticada com ‘trauma cranioencefálico, com contusão cerebral’ e fechou a descobrir em exames que sofre de síndrome vasovagal, consequência de um problema circulatório que acontece quando o aumento da pressão sanguínea e dos batimentos cardíacos não são controlados pelo sistema nervoso.